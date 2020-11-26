¿Qué es el pase Navigo Déugraphe?
Navigo Découverte es un pase declarativo sin contacto, acompañado de una tarjeta de cartón que será personalizada por el titular. Está destinado a pasajeros ocasionales, lo que permite cargar varios billetes de transporte.
Para que sea válido, el titular del pase debe escribir su nombre y apellido, pegar su foto y colocar la solapa autoadhesiva a la tarjeta de cartón (Tarjeta de Transporte Nominativa).
Estas dos cartas son estrictamente personales, no transferibles e inseparables. Siempre deben usarse y presentarse juntos.