¿Qué es el pase Navigo Déugraphe?

Actualizado en 26 noviembre 2020

Navigo Découverte es un pase declarativo sin contacto, acompañado de una tarjeta de cartón que será personalizada por el titular. Está destinado a pasajeros ocasionales, lo que permite cargar varios billetes de transporte.

Para que sea válido, el titular del pase debe escribir su nombre y apellido, pegar su foto y colocar la solapa autoadhesiva a la tarjeta de cartón (Tarjeta de Transporte Nominativa).
Estas dos cartas son estrictamente personales, no transferibles e inseparables. Siempre deben usarse y presentarse juntos.