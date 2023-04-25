¿Cómo puedo consultar mis entradas en mi Navigo Easy Pass?
Se puede consultar el contenido de tu pase Navigo Easy:
- en las máquinas de venta de las estaciones RATP o SNCF;
- en las taquillas, mostradores y agencias de ventas de las compañías RATP y SNCF Transilien;
- en comerciantes aprobados;
- a través de mi smartphone en la aplicación Île-de-France Mobilités, en la sección de Compras, luego haz clic en "en mi pase Navigo" y preséntalo en la parte trasera de tu smartphone para consultar el contenido del pase.