¿Cómo puedo consultar mis entradas en mi Navigo Easy Pass?

Actualizado en 25 abril 2023

Se puede consultar el contenido de tu pase Navigo Easy:

  • en las máquinas de venta de las estaciones RATP o SNCF;
  • en las taquillas, mostradores y agencias de ventas de las compañías RATP y SNCF Transilien;
  • en comerciantes aprobados;
  • a través de mi smartphone en la aplicación Île-de-France Mobilités, en la sección de Compras, luego haz clic en "en mi pase Navigo" y preséntalo en la parte trasera de tu smartphone para consultar el contenido del pase.