Se puede consultar el contenido de tu pase Navigo Easy:

en las máquinas de venta de las estaciones RATP o SNCF;

en las taquillas, mostradores y agencias de ventas de las compañías RATP y SNCF Transilien;

en comerciantes aprobados;

a través de mi smartphone en la aplicación Île-de-France Mobilités, en la sección de Compras, luego haz clic en "en mi pase Navigo" y preséntalo en la parte trasera de tu smartphone para consultar el contenido del pase.