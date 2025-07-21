Puedes seguir el progreso de tu solicitud desde tu Espacio Personal.

Antes del periodo de 21 días

Se espera un plazo máximo de 21 días entre la fecha de recepción de tu expediente completo y la fecha de envío del pase Navigo imagine R para la primera suscripción o la fecha de envío de la carta de recarga para la renovación del paquete.

Durante este periodo, los billetes de transporte comprados mientras se espera la recepción del pase Navigo imagine R o el correo de renovación no son reembolsados.

Más allá de los 21 días

Más allá del plazo máximo de 21 días desde la recepción de tu expediente completo, podrás declarar la no recepción de tu pase imagine R de forma gratuita:

No se devolverá ningún billete de transporte comprado mientras esperan el billete imaginimaginario R si resulta que el fallo no se debe a la agencia imaginaria R.