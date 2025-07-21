¿Qué debo hacer si no he recibido mi pase Navigo Imagine R o mi carta de renovación? ¿Me devolverán el dinero si compro entradas?
Puedes seguir el progreso de tu solicitud desde tu Espacio Personal.
Antes del periodo de 21 días
Se espera un plazo máximo de 21 días entre la fecha de recepción de tu expediente completo y la fecha de envío del pase Navigo imagine R para la primera suscripción o la fecha de envío de la carta de recarga para la renovación del paquete.
- Durante este periodo, los billetes de transporte comprados mientras se espera la recepción del pase Navigo imagine R o el correo de renovación no son reembolsados.
Más allá de los 21 días
Más allá del plazo máximo de 21 días desde la recepción de tu expediente completo, podrás declarar la no recepción de tu pase imagine R de forma gratuita:
- en las agencias de ventas de las aerolíneas, en los puntos de venta de la RATP, en la Taquilla de Servicios Navigo SNCF (el pase se emite de inmediato);
- en línea, desde tu espacio personal "
My Navigo">> Selecciona el pase correspondiente>> en la sección "¿Un problema con mi pase de transporte?" al final de la página, haz clic en "No recibido".
El pase será, según tu elección, enviado por correo en un plazo de 7 días laborables (excluyendo retrasos por correo); está disponible inmediatamente en una agencia de ventas de transportistas, en puntos de venta de la RATP o en los contadores de servicio Navigo SNCF mediante la presentación de prueba de identidad.
No se devolverá ningún billete de transporte comprado mientras esperan el billete imaginimaginario R si resulta que el fallo no se debe a la agencia imaginaria R.