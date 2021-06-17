Quieres suscribirte a un paquete Imagine R durante el curso escolar. Independientemente de cuándo te suscribas, el importe del paquete debe ser el pago completo.

El importe del paquete Imagine R Junior es de 24 euros, incluidos 8 euros de tasas administrativas.

La cantidad del paquete Imagine R School and Student es de 350 euros, incluyendo 8 euros para tasas administrativas y antes de deducir cualquier subvención departamental y/o social.

Los paquetes de Imagine R School e R Junior comienzan en septiembre (o octubre para renovación) y duran hasta finales de septiembre del año siguiente. Tienes la opción de suscribirte hasta el 30 de abril del curso escolar actual, pero independientemente de la fecha de suscripción, tendrás que pagar todo el año. Por ejemplo, para una solicitud de suscripción en enero, las tasas de solicitud y los meses de octubre a enero deberán pagarse, de una sola vez mediante domiciliación bancaria en la primera cuota.

El paquete Imagine R Etudiant es válido por un periodo de 12 meses. Puede comenzar, a elección del estudiante, el primer día de cada mes, de septiembre a enero. Las suscripciones para un año en curso son posibles hasta finales de abril. Para los estudiantes que deseen suscribirse entre enero y finales de abril, el paquete será válido hasta finales de diciembre del mismo año. Sin embargo, tendrás que pagar la cantidad durante todo un año (1). Por ejemplo, para una solicitud de suscripción en marzo, las tasas de solicitud y los meses de enero a marzo deberán pagarse, de una sola vez mediante domiciliación bancaria en la primera cuota.

