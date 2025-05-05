El pase Navigo se concede gratuitamente a las personas que viven o trabajan en Île-de-France.

En la rama

Ve a una agencia de ventas de transportistas o a algunos contadores de la RATP. Consulta el mapa de puntos de venta Lleva prueba de identidad y prueba de dirección. Tu foto se tomará en el lugar y recibirás tu pase de inmediato.

En línea

Pide en tu espacio online de My Navigo . Rellena el formulario y sube una foto reciente. Recibirás tu pase en un plazo de 3 semanas en casa o en 3 días laborables si deseas recogerlo en una agencia/mostradores de la RATP o en los mostradores de servicio Navigo SNCF.

Por correspondencia

Obtén el formulario de solicitud, disponible en las oficinas de ventas de los transportistas, en algunos contadores RATP o en el mostrador de servicios de Navigo SNCF. Envíala junto con una foto de pasaporte a la Agencia Navigo. Recibirás tu pase en un plazo máximo de 21 días.

Nota: si trabajas en Île-de-France pero no vives allí, solo puedes obtener el pase Navigo por correo. Envía el formulario de solicitud, una foto de pasaporte y un certificado de tu empleador u organización de prácticas (con el número SIRET del establecimiento ubicado en Île-de-France).