He perdido o me han robado el pase Navigo, ¿qué pasos debería seguir?
En caso de pérdida o robo del pase Navigo, este se reemplaza a petición del titular con el pago de una suma global de 15 euros con impuestos.
La declaración de pérdida o robo y la sustitución del pase Navigo se realizan en la agencia de ventas de los transportistas, en ciertos contadores RATP o en el mostrador de servicios de Navigo SNCF:
- por el titular del pase Navigo al presentar un documento de identidad;
- por un tercero en nombre del titular del pase Navigo, mediante la presentación de los documentos de identidad del tercero y del titular del pase Navigo, y un poder notarial firmado por este último.