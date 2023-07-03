En caso de pérdida o robo del pase Navigo, este se reemplaza a petición del titular con el pago de una suma global de 15 euros con impuestos.

La declaración de pérdida o robo y la sustitución del pase Navigo se realizan en la agencia de ventas de los transportistas, en ciertos contadores RATP o en el mostrador de servicios de Navigo SNCF: