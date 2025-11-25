Has pedido un pase Navigo online o por correo y no lo has recibido en el plazo de 21 días

Para obtener, de forma gratuita, un nuevo pase Navigo lo antes posible, tienes la opción de declarar, desde 21 días después de recibir tu expediente completo por parte de la Agencia, la no recepción de tu pase Navigo en una agencia de ventas de la RATP, SNCF, OPILE o en un mostrador de la RATP o en el mostrador de servicios de Navigo SNCF.

También tienes la opción de hacer una declaración de no recepción del pase en línea desde tu Espacio Personal haciendo clic en "Declarar la no recepción de mi tarjeta" o por correo postal, correo electrónico o teléfono a la Agencia Navigo. Un nuevo pase se te enviará por correo en un plazo de 10 días (excluyendo fines de semana y festivos).

AGENCIA NAVIGO

TSA 84452 - 77213 AVON CEDEX Teléfono: 09 69 39 22 22

(Llamada sin recargo de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m. o sábado de 9 a.m. a 8 p.m.)