¿Qué debo hacer si me avisan de que mi pase Navigo ha terminado la validez?
Un pase Navigo tiene una vida útil de 10 años.
Notificación de caducidad
Has recibido la información en tu espacio personal en línea, en una máquina expendedora RATP o SNCF, que tu pase Navigo ha caducado o está a punto de caducar.
Recibiendo tu nuevo pase
Un nuevo pase Navigo te será enviado por correo unos días antes de que finalice la validez de tu pase actual.
Recuerda comprobar tu dirección postal en My Space > My Navigo para asegurarte de que tu nueva tarjeta se enviará a la dirección correcta.
Si no recibes tu pase
Si no has recibido tu nuevo pase y el actual ha caducado, puedes ir a:
- En una agencia comercial de las compañías transportistas.
- En algunos mostradores de la RATP o en el mostrador de servicios de Navigo SNCF.
Entonces se te entregará un nuevo pase de forma gratuita.