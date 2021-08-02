Si la instalación falla, asegúrate de tener:

Una buena conexión de red (3G/4G) y acceso a internet (3G/4G o WIFI),

Un operador de teléfono y/o telecomunicaciones compatible.

Si tienes dudas, puedes reanudar el proceso de instalación desde la sección Contacta con nosotros o Atención al Cliente/Sobre la compra [...]/Estoy teniendo problemas con la instalación después de autenticarme en Navigo Connect. La app revisa tu equipo y te guía paso a paso. Si el problema persiste, un mensaje de error indicará el problema que estás experimentando: una tarjeta SIM no NFC o un teléfono que no es compatible con el servicio. Si no has podido instalar el servicio de compra y carga de entradas en tu teléfono, probablemente puedas usar tu teléfono como una máquina automática para consultar y recargar tu pase Navigo.