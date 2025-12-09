¿Cómo puedo personalizar mi búsqueda evitando una parada o una cola?
En la aplicación Île-de-France Mobilités
- Abre la aplicación Île-de-France Mobilités.
- Introduce la llegada en la barra de búsqueda.
- Cambia el lugar de salida, llegada, fecha u hora si es necesario.
- Pulsa Buscar para iniciar la búsqueda.
- Selecciona la función "Evitar una línea" o "Evitar una parada" disponible arriba de los resultados de la ruta.
En la web de Île-de-France Mobilités
- Visita la página web de Île-de-France Mobilités.
- Desde el menú "Muévete", ve a la sección de Rutas.
- Busca direcciones seleccionando tu salida y llegada.
- Selecciona la función "Evitar línea" o "Evitar parada" disponible sobre los resultados de la ruta.