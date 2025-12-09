¿Cómo puedo personalizar mi búsqueda evitando una parada o una cola?

Actualizado en 09 diciembre 2025

En la aplicación Île-de-France Mobilités 

  • Abre la aplicación Île-de-France Mobilités.
  • Introduce la llegada en la barra de búsqueda.
  • Cambia el lugar de salida, llegada, fecha u hora si es necesario.
  • Pulsa Buscar para iniciar la búsqueda.
  • Selecciona la función "Evitar una línea" o "Evitar una parada" disponible arriba de los resultados de la ruta.

En la web de Île-de-France Mobilités 