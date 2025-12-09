¿Cómo busco mi itinerario?
En la aplicación Île-de-France Mobilités
- Abre la aplicación Île-de-France Mobilités.
- Introduce la ubicación de llegada en la barra de búsqueda.
- Selecciona la ubicación entre las opciones que ofreces.
- Consulta los resultados de las rutas que se muestran.
- Si es necesario, cambia la ubicación de inicio o de llegada, así como la fecha u hora, directamente desde la página de resultados.
En la web de Île-de-France Mobilités
- Visita la página web de Île-de-France Mobilités.
- Desde la página principal o desde la sección de Instrucciones del menú "Muévete".
- Introduce tu lugar de salida y llegada en la barra de búsqueda.
- Cambia la fecha o la hora del viaje si es necesario.
- Pulsa Buscar para iniciar la búsqueda.