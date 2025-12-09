¿Cómo busco mi itinerario?

Actualizado en 09 diciembre 2025

En la aplicación Île-de-France Mobilités 

  • Abre la aplicación Île-de-France Mobilités.
  • Introduce la ubicación de llegada en la barra de búsqueda.
  • Selecciona la ubicación entre las opciones que ofreces.
  • Consulta los resultados de las rutas que se muestran.
  • Si es necesario, cambia la ubicación de inicio o de llegada, así como la fecha u hora, directamente desde la página de resultados.

En la web de Île-de-France Mobilités 

  • Visita la página web de Île-de-France Mobilités. 
  • Desde la página principal o desde la sección de Instrucciones del menú "Muévete".
  • Introduce tu lugar de salida y llegada en la barra de búsqueda.
  • Cambia la fecha o la hora del viaje si es necesario.
  • Pulsa Buscar para iniciar la búsqueda.