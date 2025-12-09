¿Cómo se calculan las rutas propuestas?
- Los trayectos de transporte público se calculan utilizando horarios e información de tráfico proporcionada por los operadores de transportes, teniendo en cuenta tus preferencias de viaje (día y hora de viaje, modos, accesibilidad, elección de línea, velocidad de caminata, etc.).
- Las rutas a pie se basan en datos del Open Street Map.
- Los viajes en bicicleta son calculados por el servicio asociado Géovélo.
- Los viajes compartidos se calculan según la disponibilidad de la oferta.
- Los trayectos en coche solo se ofrecen cuando el inicio y el final de la búsqueda se encuentran en los siguientes departamentos: Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Essonne (91) y Val d'Oise (95). Los trayectos en coche incluyen congestión de tráfico en tiempo real.