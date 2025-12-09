¿Por qué he elegido una ruta peatonal y cómo personalizo mi velocidad al caminar?
Como parte de su iniciativa para la movilidad blanda, Île-de-France Mobilités te ofrece, cuando es relevante, una opción de "ruta peatonal" en tus resultados de ruta. Esta alternativa te permite optar por un medio de transporte menos contaminante y beneficioso para tu salud.
Para obtener resultados que se adapten a tu ritmo, puedes personalizar tu velocidad al caminar:
- En la página de resultados de la ruta, haz clic en el icono de "filtro" en la parte superior derecha de la pantalla.
- Selecciona "Velocidad de caminata".
- Elige la velocidad en las opciones del menú.