Como parte de su iniciativa para la movilidad blanda, Île-de-France Mobilités te ofrece, cuando es relevante, una opción de "ruta peatonal" en tus resultados de ruta. Esta alternativa te permite optar por un medio de transporte menos contaminante y beneficioso para tu salud.

Para obtener resultados que se adapten a tu ritmo, puedes personalizar tu velocidad al caminar: