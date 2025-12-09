¿Por qué no hay una ruta en coche?
El objetivo de Île-de-France mobilités es invitarte a favorecer modos de transporte sostenibles (transporte público, caminar, ciclismo, coche compartido).
Los trayectos en coche solo se ofrecen cuando el inicio y el final de la búsqueda se encuentran en los siguientes departamentos: Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Essonne (91) y Val d'Oise (95).
Por ello, le invitamos a consultar otros medios de transporte (transporte público, ciclismo, coche compartido).
Nota: el coche compartido se ofrece en la pestaña "Coche".