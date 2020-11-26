¡Incluso offline, la información siempre está disponible en la app de Vianavigo!

Ten en cuenta que si pierdes momentáneamente la conexión a Internet de mi smartphone, tu itinerario consultado sigue disponible, así como aquellos que aún no has consultado, como viajes en bici o servicios de coche compartido.

Toda la información en un mapa guardado de una ruta seguirá estando disponible: las diferentes fases y horarios, el mapa del barrio, etc.

El acceso al mapa regional y a los mapas de la red de transporte público en las FDI (previamente descargados) es siempre posible incluso fuera de línea.

Incluso en modo offline, es posible validar tu billete de transporte desmaterializado (aplicación Android).