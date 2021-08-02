Algunos municipios o comunidades de municipios ofrecen subvenciones para la compra de una bicicleta asistida eléctricamente. Por eso Île-de-France Mobilités exige prueba de recepción o rechazo emitida por los territorios que proporcionan ayuda para la compra de bicicletas eléctricas.

Por otro lado, los residentes de territorios que no prestan ninguna ayuda no tendrán que presentar pruebas.

Es recomendable contactar directamente con el ayuntamiento o con los servicios del Consejo Departamental de tu lugar de residencia.

Accede a la plataforma: mesdemarches.iledefrance-mobilites.fr