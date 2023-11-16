¿Cuánto tiempo tarda en conseguir un reembolso?
Una vez que tu solicitud ha sido enviada, se tramita en aproximadamente un mes.
Si tu solicitud está completa, el reembolso se realizará en un plazo de 4 meses desde su aceptación.
Si tu solicitud no está completa, se te enviará una solicitud de documentos adicionales por correo electrónico. Luego tienes 6 semanas para presentar los documentos adicionales.
Si quieres saber exactamente cómo se rastreará tu solicitud, puedes contactar con el servicio postventa a través de la pestaña "Asistencia" en la parte inferior de la plataforma.
Accede a la plataforma: mesdemarches.iledefrance-mobilites.fr