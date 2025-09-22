Los gestores de carretera tienen el poder de desarrollarse. Dependiendo del estado de la carretera en la que se encuentre el punto de parada, la entidad competente puede ser: el Consejo Departamental, si la parada se encuentra en una carretera departamental, la Aglomeración o Comunidad Municipal, si la parada está en una vía de interés comunitario, el municipio, si la parada está en una vía municipal.

Por tanto, dependiendo de la ubicación del punto de parada, es necesario remitir el asunto a la autoridad competente.