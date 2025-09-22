¿Cómo puedo informar de un defecto en el equipo de la estación?
Para que el operador en cuestión actúe lo más rápido posible en la red que opera, es necesario informar directamente de cualquier anomalía en las instalaciones de la estación indicando: el día, la hora, la línea, el equipo en cuestión, la estación, la ubicación del equipo en la estación, etc.
Puedes enviar una copia de tu mensaje a Île-de-France Mobilités para que asegure la respuesta que recibirás.