Para que el operador en cuestión actúe lo más rápido posible en la red que opera, es necesario informarle directamente de cualquier anomalía relacionada con el material rodante: el día, la hora, la línea, el tipo de equipamiento en cuestión, la estación, etc.

En los trenes hay códigos QR disponibles (en forma de pegatinas) para permitir informes sobre las condiciones de confort y limpieza.

Busca el nombre del operador de mi línea

Puedes enviar una copia de tu mensaje a Île-de-France Mobilités para que asegure la respuesta que recibirás.