¿Cómo puedo informar de un defecto en material rodante ferroviario (tren, metro, tranvía)?
Para que el operador en cuestión actúe lo más rápido posible en la red que opera, es necesario informarle directamente de cualquier anomalía relacionada con el material rodante: el día, la hora, la línea, el tipo de equipamiento en cuestión, la estación, etc.
En los trenes hay códigos QR disponibles (en forma de pegatinas) para permitir informes sobre las condiciones de confort y limpieza.
Busca el nombre del operador de mi línea
Puedes enviar una copia de tu mensaje a Île-de-France Mobilités para que asegure la respuesta que recibirás.