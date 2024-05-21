En la app Île-de-France Mobilités, consulta tus últimas compras desde la sección Mi espacio> Gestiona mi cuenta > Mi comprobante de compra. Encontrarás todas las compras que hayas realizado, siempre que hayas sido autenticado en tu cuenta de Île-de-France Mobilités en el momento de la compra.

Si no estabas conectado a tu cuenta de Île-de-France Mobilités cuando compraste un billete, esta compra no aparece en la lista de tus últimas compras. De igual modo, las compras realizadas desde la app Wallet en tu iPhone no aparecerán en tu espacio.