¿Necesitas ayuda con un ticket cargado en tu pase Navigo con un teléfono?

En caso de dificultad para recargar un billete en un pase Navigo con el teléfono, la aplicación móvil ofrece una sección que permite el procesamiento automático que resulta en la carga del billete o en la cancelación del pago.

Ve a la aplicación Île-de-France Mobilités:

Comprar> Contáctanos >Los billetes cargados en mi pase Navigo> No puedo cargar mi pase Navigo con el móvil.

Para obtener ayuda con un ticket (billete, pase Navigo, etc.) YA cargado en tu pase Navigo con un teléfono, ve a los puntos de venta habituales (mostradores, mostradores y agencias) o contacta con atención al cliente desde la aplicación en la sección "Mi espacio".

¿Necesitas ayuda con un ticket cargado en tu teléfono o reloj inteligente?

Para un ticket cargado en tu teléfono o smartwatch: puedes pagar ciertas solicitudes directamente desde la aplicación móvil en el

Contáctanos > Mis billetes de transporte [...] Y si es necesario, mándanos una solicitud.

Y si es necesario, mándanos una solicitud. En iPhone, si tu aplicación te permite gestionar varias tarjetas Navigo desmaterializadas, se te invitará a seleccionar la tarjeta correspondiente en la sección de servicio postventa elegida.

Desde la app Apple Maps, se te redirige a la aplicación Île-de-France Mobilités para crear tu solicitud: selecciona tu tarjeta Navigo desmaterializada, menú contextual (...) > Datos cartográficos > aplicación Île-de-France Mobilités .

. Desde la cartera Samsung, se te redirige a la aplicación Île-de-France Mobilités para crear tu solicitud: consulta los billetes cargados en tu teléfono, selecciona uno de estos billetes y luego el menú contextual (...).

Se requiere autenticación en Île-de-France Mobilités Connect para enviar tu solicitud.