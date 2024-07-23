La mayoría de las tarjetas CB, MasterCard y Visa son aceptadas siempre que estén autorizadas para la venta por internet y a distancia (VAD).

Dependiendo de tu móvil, también puedes pagar tus billetes de transporte con Apple Pay o Samsung Pay.

Para una compra realizada desde la app Apple Wallet, el pago debe hacerse con Apple Pay.

Para una compra realizada desde Samsung Wallet, el pago debe hacerse con Samsung Pay.

Otros métodos de pago como PayPal, American Express, Paylib, Lydia... no son aceptados.