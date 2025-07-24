¿Cómo consigo un pase Navigo para precios de transporte solidario?

Actualizado en 24 julio 2025

Si no tienes un pase Navigo, puedes solicitar en línea, por correo o en una agencia.

  • ¡Cuidado! El nombre y apellido en el pase Navigo deben estar estrictamente en consonancia con los que aparecen en tu certificado social (CAF, UNEDIC, MSA, etc.)
  • La Agence Solidarité Transport debe conocer tu número de cliente de Navigo (que aparece encima de la foto) para cederte derechos.

Procedimiento en una agencia

Puedes acudir a las agencias de ventas de los transportistas, puntos de venta de la RATP y oficinas de servicio de Navigo SNCF para que se fabrique gratis en el propio lugar.

Procedimiento en línea

Al pedirlo en la web de Île-de-France Mobilités:

Enfoque basado en papel

Al completar el formulario de solicitud: pega una foto tuya sobre un fondo blanco en la casilla proporcionada para este propósito.

El pase Navigo te será enviado por correo a través de la Agence Solidarité Transport.