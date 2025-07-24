¿Cómo consigo un pase Navigo para precios de transporte solidario?
Si no tienes un pase Navigo, puedes solicitar en línea, por correo o en una agencia.
- ¡Cuidado! El nombre y apellido en el pase Navigo deben estar estrictamente en consonancia con los que aparecen en tu certificado social (CAF, UNEDIC, MSA, etc.)
- La Agence Solidarité Transport debe conocer tu número de cliente de Navigo (que aparece encima de la foto) para cederte derechos.
Procedimiento en una agencia
Puedes acudir a las agencias de ventas de los transportistas, puntos de venta de la RATP y oficinas de servicio de Navigo SNCF para que se fabrique gratis en el propio lugar.
Procedimiento en línea
Al pedirlo en la web de Île-de-France Mobilités:
- Inicia sesión en tu área personal o crea una cuenta;
- Ve a la sección "Mi Navigo>> "Suscribe o pide un pase" >> "Solicita un pase";
- Puedes recoger el pase en las agencias de ventas de los transportistas, en los puntos de venta de la RATP y en los mostradores de servicio Navigo SNCF , o recibir la entrega en un plazo de 10 días laborables.
Enfoque basado en papel
Al completar el formulario de solicitud: pega una foto tuya sobre un fondo blanco en la casilla proporcionada para este propósito.
El pase Navigo te será enviado por correo a través de la Agence Solidarité Transport.