Si no tienes un pase Navigo, puedes solicitar en línea, por correo o en una agencia.

El nombre y apellido en el pase Navigo deben estar estrictamente en consonancia con los que aparecen en tu certificado social (CAF, UNEDIC, MSA, etc.) La Agence Solidarité Transport debe conocer tu número de cliente de Navigo (que aparece encima de la foto) para cederte derechos.

Procedimiento en una agencia

Puedes acudir a las agencias de ventas de los transportistas, puntos de venta de la RATP y oficinas de servicio de Navigo SNCF para que se fabrique gratis en el propio lugar.

Procedimiento en línea

Al pedirlo en la web de Île-de-France Mobilités:

Enfoque basado en papel

Al completar el formulario de solicitud: pega una foto tuya sobre un fondo blanco en la casilla proporcionada para este propósito.

El pase Navigo te será enviado por correo a través de la Agence Solidarité Transport.