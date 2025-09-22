¿Cómo puedo informar de un fallo que se haya encontrado durante mi viaje: retrasos, adelantos, pasajes recurrentes que no hagan, información errónea de los pasajeros?
Para que el operador en cuestión actúe lo más rápido posible en la red que opera, es necesario informar directamente de cualquier anomalía en las instalaciones de la estación indicando: el día, la hora, la línea, el equipo, la estación y la ubicación en la estación.
Puedes enviar una copia de tu mensaje a Île-de-France Mobilités para que asegure la respuesta que recibirás.