Para que el operador en cuestión actúe lo más rápido posible en la red que opera, es necesario informar directamente de cualquier anomalía en las instalaciones de la estación indicando: el día, la hora, la línea, el equipo, la estación y la ubicación en la estación.

Puedes enviar una copia de tu mensaje a Île-de-France Mobilités para que asegure la respuesta que recibirás.

Busca el nombre del operador de mi línea