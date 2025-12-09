En la web de Île-de-France Mobilités

Visita la página web de Île-de-France Mobilités.

Ve a la sección de Rutas.

Busca direcciones seleccionando tu salida y llegada.

Marca "rutas accesibles" antes de hacer clic en "Iniciar búsqueda".

De forma más general, cuando seleccionas un resultado en tu búsqueda de ruta, se te presentan todos los procedimientos de accesibilidad en las estaciones que visitas. También hay un número de teléfono sin recargo: Infomobi 09 70 81 83 85 (número Crystal sin recargo) para ayudarte con tu viaje (disponible entre las 7 a.m. y las 10 p.m., los 7 días de la semana excepto el 1 de mayo).