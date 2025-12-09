¿Cómo encuentro una ruta accesible para sillas de ruedas?
En la aplicación Île-de-France Mobilités
- Abre la aplicación Île-de-France Mobilités.
- Busca direcciones seleccionando tu salida y llegada.
- En la página de resultados de la ruta, haz clic en las tres líneas en la parte superior derecha de la pantalla.
- Activa la opción "Rutas accesibles".
- Las rutas propuestas se basan en líneas y paradas de transporte accesibles para sillas de ruedas.
En la web de Île-de-France Mobilités
- Visita la página web de Île-de-France Mobilités.
- Ve a la sección de Rutas.
- Busca direcciones seleccionando tu salida y llegada.
- Marca "rutas accesibles" antes de hacer clic en "Iniciar búsqueda".
De forma más general, cuando seleccionas un resultado en tu búsqueda de ruta, se te presentan todos los procedimientos de accesibilidad en las estaciones que visitas. También hay un número de teléfono sin recargo: Infomobi 09 70 81 83 85 (número Crystal sin recargo) para ayudarte con tu viaje (disponible entre las 7 a.m. y las 10 p.m., los 7 días de la semana excepto el 1 de mayo).