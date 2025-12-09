¿Cómo puedo informarme sobre la accesibilidad del transporte en Île-de-France?

Actualizado en 09 diciembre 2025

Île-de-France Mobilités te ofrece un portal dedicado a la accesibilidad del transporte en Île-de-France.

Este portal te permite encontrar toda la información que necesitas para preparar tus viajes, incluyendo:

  • Información práctica para planificar tus viajes accesibles (rutas accesibles, equipos y servicios accesibles).
  • Asistencia y acompañamiento durante el trayecto.
  • Contactos útiles para información y asistencia en movilidad.
  • Paquetes específicos y descuentos.
  • Servicios adicionales (paratransporte, soluciones de movilidad).