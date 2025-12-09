¿Cómo puedo informarme sobre la accesibilidad del transporte en Île-de-France?
Île-de-France Mobilités te ofrece un portal dedicado a la accesibilidad del transporte en Île-de-France.
Este portal te permite encontrar toda la información que necesitas para preparar tus viajes, incluyendo:
- Información práctica para planificar tus viajes accesibles (rutas accesibles, equipos y servicios accesibles).
- Asistencia y acompañamiento durante el trayecto.
- Contactos útiles para información y asistencia en movilidad.
- Paquetes específicos y descuentos.
- Servicios adicionales (paratransporte, soluciones de movilidad).