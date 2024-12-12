De la página web

El estado operativo de los ascensores se registra tres veces al día (a las 8 de la mañana, 14 h y 20 de la tarde) en las estaciones de la SNCF y la RATP. Desde la página web, el estado operativo de los ascensores en una estación puede consultarse en la sección dedicada.

Comprueba el estado de los ascensores

Desde esta página del sitio, también puedes suscribirte a un servicio de alertas (por SMS o correo electrónico) para recibir alertas sobre el cambio en el estado de los ascensores en tu estación.



En tus trayectos desde la web, si has marcado la opción "Descubre qué servicios hay disponibles en mi trayecto", esta información se muestra haciendo clic en la función "Ver el estado de los remontes" desde un paso en un botón de hoja de ruta detallada ("...").

Desde la aplicación móvil

Al buscar tu ruta, puedes ir a la configuración de búsqueda haciendo clic en la esquina superior derecha de la pantalla. Esto te permitirá indicar si estás en silla de ruedas y adaptar tu ruta en consecuencia.

De forma más general, cuando seleccionas un resultado en tu búsqueda de ruta, se te presentan todos los procedimientos de accesibilidad en las estaciones que visitas. También hay un número de teléfono sin recargo: Infomobi 09 70 81 83 85 para ayudarte con tu viaje (disponible entre las 7 a.m. y las 10 p.m., los 7 días de la semana excepto el 1 de mayo).