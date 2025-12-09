¿Cómo puedo averiguar qué equipos y servicios accesibles están disponibles en mis viajes?
En la aplicación Île-de-France Mobilités
- Abre la aplicación Île-de-France Mobilités.
- Realiza una búsqueda de rutas.
- Selecciona tu salida y llegada.
- Selecciona la ruta que mejor te convenga.
- En la parte superior de la hoja de ruta, haz clic en "Acceder a detalles de accesibilidad". Así podrás acceder a detalles sobre la accesibilidad de tu viaje, incluido el estado de los ascensores.
En la web de Île-de-France Mobilités
- Visita la página web de Île-de-France Mobilités.
- Ve a la sección de Rutas.
- Busca direcciones seleccionando tu salida y llegada.
- Selecciona la ruta que mejor te convenga.
- A la derecha de cada etapa de tu viaje, encontrarás iconos que representan los servicios accesibles presentes en tu trayectoria. La leyenda se encuentra al final de la hoja de ruta.
De forma más general, cuando seleccionas un resultado en tu búsqueda de ruta, se te presentan todos los procedimientos de accesibilidad en las estaciones que visitas. También hay un número de teléfono sin recargo: Infomobi 09 70 81 83 85 (número Crystal sin recargo) para ayudarte con tu viaje (disponible entre las 7 a.m. y las 10 p.m., los 7 días de la semana excepto el 1 de mayo).