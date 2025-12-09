En la web de Île-de-France Mobilités

Visita la página web de Île-de-France Mobilités.

Ve a la sección de Rutas.

Busca direcciones seleccionando tu salida y llegada.

Selecciona la ruta que mejor te convenga.

A la derecha de cada etapa de tu viaje, encontrarás iconos que representan los servicios accesibles presentes en tu trayectoria. La leyenda se encuentra al final de la hoja de ruta.

De forma más general, cuando seleccionas un resultado en tu búsqueda de ruta, se te presentan todos los procedimientos de accesibilidad en las estaciones que visitas. También hay un número de teléfono sin recargo: Infomobi 09 70 81 83 85 (número Crystal sin recargo) para ayudarte con tu viaje (disponible entre las 7 a.m. y las 10 p.m., los 7 días de la semana excepto el 1 de mayo).