En una ruta que se utiliza regularmente, te recomendamos suscribirte a alertas de tráfico para recibir una notificación en tu smartphone tan pronto como se detecte una interrupción en la ruta. La función de suscripción se puede acceder desde la pantalla "Line" en la sección "Horarios" o "Información de tráfico", haciendo clic en el botón de la esquina superior derecha o desde el escenario de un mapa de ruta haciendo clic en el botón "más acciones en esta etapa" ("...").

La función de suscripción de la app no requiere que crees una cuenta de antemano.