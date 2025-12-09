¿De dónde proviene la información de tráfico?

Actualizado en 09 diciembre 2025

La web y la aplicación de Île-de-France Mobilités retransmiten información de tráfico emitida por operadores de transporte en las líneas de transporte de la región de Île-de-France. Esta información se refiere a interrupciones inesperadas y planificadas, incluyendo trabajos programados en la red.

Si detecta información errónea o faltante, le invitamos a comunicárnoslo utilizando el formulario de contacto seleccionando:

  1. Necesidad de información
  2. Información sobre cómo desplazarse
  3. Noticias de tráfico