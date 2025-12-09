¿Las rutas tienen en cuenta las interrupciones?
Las rutas propuestas por la web y la aplicación de Île-de-France mobilités tienen en cuenta las interrupciones en principio.
Dentro del buscador de rutas:
- Un mensaje aparecerá automáticamente en tu búsqueda de ruta en caso de interrupción.
- Los viajes interrumpidos que no estén disponibles en la fecha de salida deseada no aparecerán en los resultados de búsqueda.
- Puedes sortear una perturbación mediante la función "Evitar una línea" o "Evitar una parada" disponible sobre los resultados de la ruta.