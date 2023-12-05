Las rutas propuestas por la aplicación Île-de-France mobilités no tienen en cuenta todas las interrupciones. Solo se tienen en cuenta las interrupciones largas y programadas (por ejemplo, las obras de la SNCF) en los horarios previstos, así como posibles cierres de estaciones de metro y ciertos incidentes en las redes de autobuses en la medida en que el operador de transporte nos informe de estas interrupciones.

No obstante, toda la información de tráfico activa en la fecha y hora de la búsqueda aparece en los resultados.

Puedes encontrar soluciones alternativas si notas que la solución propuesta se ve interrumpida, usando la función "Evitar línea" o "Evitar la parada" directamente en el resultado de búsqueda de tu ruta, haciendo clic en los tres pequeños puntos "..." Por encima de la línea que quieres evitar.