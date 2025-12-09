¿Cómo sé si hay una interrupción en mi línea?
En la sección de Información de Tráfico de la web y aplicación de Île-de-France Mobilités, cada línea interrumpida está indicada con un icono de color que indica el nivel de interrupción:
Información no disruptiva sobre una línea o ruta (por ejemplo, cambios de tarifa)
Interrupción del tráfico debido a interrupciones
Tráfico interrumpido/interrupciones por bloqueos (por ejemplo, una o más paradas no atendidas) - En la web de Île-de-France Mobilités
Tráfico interrumpido/interrupciones por bloqueo (por ejemplo, una o más paradas no atendidas) - En la aplicación Île-de-France Mobilités
Perturbación no bloqueante (ictus avanzados o retardados, etc.) - En la web de Ile-de-France Mobilités
Perturbación no bloqueante (ictus avanzados o retardados, etc.) - En la aplicación Île-de-France Mobilités
Información sobre los horarios de la línea / Información sobre un evento que pueda causar interrupciones (posible alto tráfico debido a un evento importante...)
Interrupción del tráfico debido a trabajos en la red
