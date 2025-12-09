¿Cómo sé si hay una interrupción en mi línea?

Actualizado en 09 diciembre 2025

En la sección de Información de Tráfico de la web y aplicación de Île-de-France Mobilités, cada línea interrumpida está indicada con un icono de color que indica el nivel de interrupción:

Icono azul de información

Información no disruptiva sobre una línea o ruta (por ejemplo, cambios de tarifa)

Icono rojo de interrupción

Interrupción del tráfico debido a interrupciones

Icono rojo de advertencia (En la web de Île-de-France Mobilités)

Tráfico interrumpido/interrupciones por bloqueos (por ejemplo, una o más paradas no atendidas) - En la web de Île-de-France Mobilités

En la aplicación Île-de-France Mobilités
Icono rojo de atención (En la solicitud de Île-de-France Mobilités)

Tráfico interrumpido/interrupciones por bloqueo (por ejemplo, una o más paradas no atendidas) - En la aplicación Île-de-France Mobilités

Icono de atención naranja (En la web de Île-de-France Mobilités)

Perturbación no bloqueante (ictus avanzados o retardados, etc.) - En la web de Ile-de-France Mobilités

Icono de atención naranja (En la app Île-de-France Mobilités)

Perturbación no bloqueante (ictus avanzados o retardados, etc.) - En la aplicación Île-de-France Mobilités

Icono azul de ralentización

Información sobre los horarios de la línea / Información sobre un evento que pueda causar interrupciones (posible alto tráfico debido a un evento importante...)

Icono de obras rojas

Interrupción del tráfico debido a trabajos en la red

Icono de obras naranjas

Interrupciones del tráfico debido a trabajos en la red

