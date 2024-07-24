Además de la información disponible en la aplicación de Transporte Público de París 2024 (rutas, horarios de viaje y mapas de los recintos de la competición), voluntarios identificables por sus chalecos morados están presentes en las estaciones y estaciones afectadas por los Juegos de París 2024.

Ellos pueden responder a cualquier pregunta que tengas sobre tu viaje durante los Juegos de París 2024 y ayudarte si es necesario.