El Parc de la Villette estará servido por el RER E, las líneas de metro 5 y 7, y el tranvía T3b. Se colocarán señales específicas entre las estaciones correspondientes y el Parc de la Villette para que puedas llegar lo más fácilmente posible.

Tu medio de transporte preferido dependerá de tu destino dentro del Parc de la Villette.

No dudes en consultar las rutas recomendadas en tiempo real directamente desde tu smartphone descargando la aplicación de Transporte Público de París 2024 cuando esté disponible.