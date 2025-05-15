Descarga gratis la aplicación de Transporte Público de París 2024 desde la Apple Store o Google Play y simula tus viajes ahora en la fecha y hora que elijas, incluyendo para acceder a los sitios de los Juegos de París 2024. La aplicación, creada específicamente para el evento, te permite tener en cuenta en tiempo real las interrupciones en el tráfico durante tus desplazamientos durante el periodo de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024, y para adquirir los billetes de transporte que necesitarás para viajar (Pase París 2024, billetes sencillos o libreto t+, billetes de aeropuerto, etc.).

Las "Guías de Espectadores" por deporte y por sitio de competición también se publican en línea y se envían por correo electrónico a todos los espectadores. Encuéntralos directamente en la web de París 2024.

Por último, un mapa en papel del transporte público está disponible para los pasajeros de las estaciones de la red Île-de-France, que indica las líneas a tomar para llegar a cada sede de los Juegos de París 2024.