A partir de ahora, puedes descubrir la red de transporte público en Île-de-France en la aplicación Transport Public Paris 2024 o en la web de Île-de-France Mobilités.

Esta aplicación te permite simular tus viajes en la fecha y hora que elijas, incluyendo llegar a las sedes de los Juegos de París 2024 y comprar los billetes de transporte que necesites para tus viajes.

Te aconsejamos realizar una búsqueda de nueva ruta 4 horas antes del inicio de tu competición para estar informado de la situación del tráfico en la red y de posibles variaciones en la ruta recomendada. Además, una página web disponible directamente desde la página principal de tu solicitud te permite seguir en tiempo real los sitios de competición afectados, los detalles de las interrupciones en cada uno de ellos, las sesiones de competición correspondientes y las instrucciones de viaje para acceder a ellos.