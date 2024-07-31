El horario de apertura de las estaciones se extenderá de 5:30 a.m. a 1:15 a.m. entre semana (2:15 a.m. en el metro los viernes y sábados por la tarde).

Para más información sobre los horarios de sus líneas, consulte la sección de horarios de la solicitud de Transporte Público de París 2024, la web de Île-de-France Mobilités.

Fuera de este horario, una red de autobuses nocturnos (Noctilien) te permitirá desplazarte por Île-de-France.

En las noches del Marathon pour Tous (del 10 al 11 de agosto), algunas líneas y estaciones de metro estarán disponibles durante toda la noche.