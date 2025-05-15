Se recomienda a los espectadores desplazarse a los recintos de la competición en transporte público, bicicleta o a pie, ya que el acceso a coches y motocicletas estará prohibido.

Dada la extrema demanda de las redes de transporte público durante los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024, será necesario considerar tiempos de viaje más largos en Île-de-France, que dependerán de la distancia entre tu alojamiento y el lugar al que desee ir.

Si tu sitio está lejos de París (por ejemplo, Palacio de Versalles, Saint-Quentin-en-Yvelines, estadio náutico de Vaires-sur-Marne, Le Golf National, etc.), tu tiempo de acceso al lugar será de 2 a 3 horas desde las principales estaciones de tren parisinas.

Para ayudarte a planificar tus viajes a los recintos de la competición, la app puedes descargar la aplicación de Transporte Público de París 2024, dedicada al transporte durante los Juegos de París 2024. De hecho, no se recomienda utilizar aplicaciones de cálculo de rutas existentes. Solo la aplicación de Transporte Público de París 2024 integra la oferta específica de transporte de los Juegos de París 2024.

También puedes consultar el estado de las interrupciones de red por sede de la competición directamente desde nuestra página web dedicada, también disponible en la página principal de la app.