Tengo un teléfono Huawei o Honor y no encuentro la app
Los modelos más recientes de las marcas Huawei y Honor ya no soportan Google Mobile Services y, por tanto, ya no acceden a la PlayStore en la que se publican las aplicaciones móviles que ofrecen el servicio de compra de entradas (Île-de-France Mobilités, hello RATP y SNCF Connect).
Eventualmente, el servicio de compra de entradas será compatible con Huawei Mobile Services y la aplicación Île-de-France Mobilités se publicará en AppGallery.
Lista de los primeros móviles implicados:
- Huawei Mate 30/Pro y Huawei P40/Pro/Pro Plus/Lite/Lite 5G/Lite E, ...
- Honor 9X Pro, Honor View 30/Pro, ...