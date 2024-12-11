¿Cuáles son las ventajas del Navigo Liberté + contrato en un teléfono?

Con tu Navigo Liberté + contrato, te beneficias de varias ventajas:

Paga según el uso: solo pagas por los viajes que haces (consumo real)

Un perímetro geográfico que se extiende a toda Île-de-France: utilizable en la red de transporte público bajo la jurisdicción de Île-de-France Mobilités, Navigo Liberté + todas las zonas permite viajar en:

Las líneas de metro en Île-de-France tienen una tarifa específica para la entrada y salida en la estación L14 Orly. Véase la página de Navigo liberté+ tarifas;

líneas RER/tren en Île-de-France;

Líneas de autobús sujetas a un acuerdo con Île-de-France Mobilités y para las que se aplica la tarifa de Île-de-France;

Las líneas OrlyBus y RoissyBus tienen una tarifa específica para aeropuertos;

Las líneas de tranvía y Tzen;

Líneas de tranvía exprés;

El funicular de Montmartre;

Simplicidad :

Evita las colas en los puntos de venta y en las máquinas expendedoras antes de viajar.

El único paso a dar es contratar un Navigo Liberté + en la aplicación Île-de-France Mobilités (beta). Así, ya no tienes que anticipar tus viajes.

Un buen precio y conexiones gratuitas:

Te beneficias de tarifas reducidas: 1,99 € para trayectos en metro/tren/RER y 1,60 € para trayectos en autobús/tranvía

Te beneficias de conexiones gratuitas:

· Cuando tomas un autobús/tranvía/Noctilien antes y/o después de un viaje en Metro/Tranvía Express/RER/tren en Île-de-France, en un plazo de 1h30, solo se cobrará el viaje Metro/Tranvía Express/RER/tren en Île-de-France.

· Cuando tomas un autobús de larga distancia/Noctilien, en menos de 2 horas, antes y/o después de un Tranvía Express/RER/tren que sale de París/autobús/tranvía/Noctilien u otro viaje de larga distancia/Noctilien.

EJEMPLOS:

· Coges un autobús a las 8 de la mañana y luego el metro a las 8:20. Cuando sales del metro, coges otro autobús a las 8:45 a.m. -> Cogiste el autobús antes y después del metro, así que tienes dos conexiones gratuitas. Solo pagas el precio por un viaje.

· Tú coges el autobús a las 10 de la mañana para ir de compras. A las 11:05 a.m., coges un autobús en la misma línea, en la dirección opuesta -> Has hecho un viaje de ida y vuelta. Pagas dos viajes.

· Se toma el metro a las 16:30 para llegar a una estación de tranvía. Subes al tranvía a las 16:45. Coges un segundo metro a las 17:30. -> Coges el tranvía después del metro, así que te beneficias de transbordos gratuitos. Cuando has validado en el segundo metro, has comenzado un nuevo camino. Así que pagas dos viajes.

La cantidad de tus viajes está limitada al precio del Día Navigo(excluyendo los viajes al aeropuerto).

Tabla resumida de tiempos de viaje autorizados (duración máxima durante la cual el usuario puede viajar con un solo viaje facturado):

Autobús/tranvía JOURNEY: 1h30

VIAJE Metro-Tren-RER-Tranvía expreso: 2 horas

¿Puedo beneficiarme de tarifas reducidas con mi contrato Navigo Liberté + en mi teléfono?

Ninguna de las tarifas reducidas es aplicable en el Navigo Liberté + del teléfono.

El término "Tarifa Reducida" se refiere a las tarifas aplicables a los titulares de la tarjeta que corresponden a los criterios de los siguientes perfiles: Menor de 10 años, tarjeta de Familias Numerosas, tarjeta de discapacidad o tarjeta de Inclusión en Movilidad con las palabras "Ceguera" o "Necesidad de apoyo / Ceguera", tarjeta de discapacidad ONACVG con una única barra azul, 50% de descuento y 75% de descuento por solidaridad).

Si deseas beneficiarte de tarifas reducidas, puedes suscribirte a un contrato Navigo Liberté + con pase visitando aquí.

¿Cómo puedo hacer un seguimiento y entender mi consumo?

Mi control de consumo:

Desde tu espacio personal Navigo Liberté + en la app Île-de-France Mobilités (beta), puedes acceder a todos tus viajes actuales así como a los que debes completar.

En la página principal de tu espacio personal, haz clic en "Seguimiento de mi consumo" y así podrás ver todos tus recorridos:

- La fecha y hora del viaje

- Las estaciones utilizadas

- El medio de transporte del viaje: Metro, Tren, RER, Autobús/Tranvía, OrlyBus, RoissyBus, funicular Montmartre.

- El precio unitario del viaje y el total de los trayectos, teniendo en cuenta los límites diarios.

- El estado del viaje: reconstituido si el sistema ha completado automáticamente el trayecto tras una validación ausente.

IMPORTANTE:

Tenga en cuenta que el seguimiento del consumo se realiza únicamente con fines informativos de tickets, basándose en los datos disponibles en la fecha de la consulta. Los últimos trayectos son aquellos incluidos en la prueba de movilidad a final de mes, que luego se utilizan para elaborar la factura.

El control del consumo no tiene en cuenta ninguna comisión ni crédito (del servicio postventa).

Puede haber un retraso entre el traslado realizado y la visualización en la solicitud. En algunos casos excepcionales, los viajes solo serán visibles a partir del 4 del mes siguiente.

Mis consentimientos

Puedes elegir que tus datos de viaje (prueba de movilidad, seguimiento de consumo) sean visibles en tu solicitud durante un periodo de 30 o 90 días.

Puedes cambiar tu consentimiento para el periodo de almacenamiento de tus viajes accediendo a tu aplicación Île-de-France Mobilités, en tu área Navigo Liberté + todas las zonas. Haz clic en "Mi contrato" y luego en "Datos y consentimiento" al final de la página. Este nuevo valor solo se aplicará a futuros viajes.

Mis alertas de sobrecarga

En tu app Île-de-France Mobilités (beta), ve a tu espacio Navigo Liberté + y haz clic en "Mi alerta al consumidor". Luego elige la cantidad del umbral que no se debe superar.

Puedes elegir recibir una notificación de alerta. Esto se enviará cuando hayas alcanzado el umbral seleccionado pronto.

Puedes desactivar esta función cuando quieras.

¿Cómo puedo ver y entender mi factura?

Accedo a mis facturas

La factura mensual de Navigo Liberté + está disponible para ti cada mes (no antes del día 11 del mes siguiente a los viajes realizados) en tu espacio personal, en la aplicación móvil de Île-de-France Mobilités (beta), en la sección "Mis facturas", en la pestaña "Factura".

Con cada nueva factura, recibirás un correo electrónico informativo.

Puedes descargar y ver tus últimas 24 facturas en formato PDF.

BUENO SABERLO: Si has recibido un reembolso en forma de transferencia inmediata, una nota de crédito estará disponible en tu espacio personal, en la aplicación móvil de Île-de-France Mobilités, bajo el título "Mis facturas", pestaña "Factura".

ANOMALÍA CONOCIDA: Si has recibido una transferencia inmediata tras una queja, tu nota de crédito no será visible en la página "Mis facturas". Pero el reembolso se transferirá a tu cuenta bancaria.



Entiendo mi factura mensual

La factura mensual contabiliza la suma de los importes de los viajes realizados en el mes anterior.

Si no has hecho ningún viaje con tu teléfono y no has estado sujeto a comisiones o créditos, tu factura queda nula y no aparece en la lista de facturas.

ANOMALÍA CONOCIDA: En los detalles de los movimientos de tu factura, puede haber inconsistencias en la visualización de la zonificación y/o el modo de transporte, pero esto no afecta al importe de tu factura.

¿Cómo obtengo y entiendo mi prueba de movilidad?

Puedo acceder a mi prueba de movilidad:

Cada mes (no antes del día 11 del mes siguiente a los viajes) está disponible para usted en su espacio personal, en la aplicación móvil de Île-de-France Mobilités, bajo el título "Mis facturas", en la pestaña "Prueba".

Por cada nueva prueba de movilidad, recibirás un correo electrónico informativo.

Puedes descargar y ver tus documentos de apoyo en formato PDF. Están disponibles como máximo durante los últimos 3 meses, dependiendo del consentimiento que hayas elegido.

Entiendo mi prueba de movilidad:

La prueba de movilidad incluye todos los trayectos realizados durante el mes anterior. A diferencia de la factura, puedes encontrar los detalles de cada viaje (fecha y hora del viaje, método de tarifa, fecha y hora de cada viaje, tipo de viaje, zonificación, viaje reconstituido o incompleto, precio total sin impuestos, precio incluyendo IVA y IVA aplicable)

Si no has hecho ningún viaje con tu teléfono, tu prueba de movilidad no aparece en la lista de documentos de apoyo.

¿Cómo declaro una validación?

Si no has podido validar la entrada o salida de uno de tus viajes, puedes declarar una validación desde tu espacio personal en la solicitud de Île-de-France Mobilités, bajo el título "Declarar una validación".

Luego sigue los tres pasos:

1. Elegir una validación de entrada o salida y el modo de transporte correspondiente de la siguiente lista: RER / Transilien o metro (no es posible declarar una validación de bus o tranvía).

2. Especificar el día y la hora de la validación.

3. Entonces confirma la afirmación.

Esta declaración puede hacerse hasta 24 horas después de tu viaje.

Puede haber un retraso entre la entrada de la declaración de validación y la visualización en la monitorización del consumo.

IMPORTANTE:

Al declarar una validación en los tranvías exprés T11, T12 y T13, debes elegir el modo de transporte RER / Transilien y elegir tu estación (no elijas el modo tranvía).

¿Cómo puedo ver y descargar mi contrato?

Puedes consultar los detalles de tu contrato en tu espacio personal en la solicitud de Île-de-France Mobilités, haciendo clic en "Mi contrato".

Un botón te permite descargar tu contrato en formato PDF.

Para cambiar los datos de identidad almacenados en tu espacio personal, debes hacer una solicitud de servicio postventa haciendo clic en "¿Cómo cambio mis datos de identidad?". La prueba de identidad es obligatoria.

¿Cómo pago mi factura mientras espero el pago?

En caso de una factura impagada, recibirás alertas por correo electrónico, SMS y en tu aplicación móvil Île-de-France Mobilités:

- Primer recordatorio: se ha registrado un rechazo por domiciliación bancaria en tu contrato.

- Segundo recordatorio: tu contrato será suspendido.

- 3º recordatorio: tu contrato será rescindido. Ya no podrás conducir.

Puedes pagar tus facturas pendientes de pago con tarjeta de crédito desde tu espacio personal en la aplicación móvil Île-de-France Mobilités, bajo el título "Mis facturas" y luego "Regularizar la factura impagada".

¿Cómo funciona el muestreo?

El contrato Navigo Liberté + solo está sujeto a domiciliación bancaria.

Se te debitará cada mes por el importe de los viajes realizados durante el mes anterior (con cualquier deducción, coste y reembolso).

La domiciliación bancaria se realiza entre el 13 y el 18 del mes correspondiente a la factura correspondiente al mes anterior. Se le notificará con antelación, por correo electrónico, la cantidad adeudada.

Si no has viajado, no recibirás una notificación de domiciliación bancaria.

ANOMALÍA CONOCIDA: En el correo que anuncia la próxima domiciliación bancaria, faltan céntimos en el importe de la domiciliación bancaria. La fecha del domicilio directo anunciado es diferente de la fecha indicada en la factura. La información a tener en cuenta es la indicada en su factura, disponible en su solicitud Île-de-France Mobilités (beta).

¿Cómo puedo ver y cambiar mis métodos de pago?

En tu app Île-de-France Mobilités (beta), ve a tu espacio Navigo Liberté + y luego a "Mi método de pago". Así tendrás acceso a los mandatos SEPA que hayas registrado.

Puedes:

Elimina un método de pago si no se utiliza en tu contrato Navigo Liberté +.

Añade un método de pago y aplícalo a tu contrato Navigo Liberté + en lugar del método de pago actual si lo deseas.

Descarga el mandato SEPA en PDF.

¿Cómo puedo informar de la pérdida o robo de mi teléfono para poder validar el Navigo Liberté +?

Puedes denunciar la pérdida o robo de tu teléfono: