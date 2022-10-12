¿Por qué necesito tener una cuenta de Navigo Connect?

Actualizado en 12 octubre 2022

Crear una cuenta en Navigo Connect no es obligatorio, pero te aporta muchas vantaxes:

  • Compra de pases Navigo Month o Navigo Week para cargar en tu teléfono,
  • Guardar tu método de pago,
  • Envío de recibos nominativos de compras,
  • Viaje de compra simplificado con dirección de correo electrónico pre-rellenada,
  • Consulta tus últimas compras,
  • Gestionar tus preferencias en la app,
  • Acceso al servicio de atención al cliente si es necesario.

    La creación de una cuenta en Île-de-France Mobilités Connect solo requiere la siguiente información:
  • Dirección de correo electrónico,
  • Contraseña,
  • Nombre
  • Nombre.

    Si quieres comprar un pase Navigo Month o Navigo Week para cargar en tu teléfono, también tendrás que introducir tu fecha de nacimiento y tu foto. De hecho, en caso de una auditoría de estos paquetes, el agente puede pedirte que presentes esta información.