¿Por qué necesito tener una cuenta de Navigo Connect?
Crear una cuenta en Navigo Connect no es obligatorio, pero te aporta muchas vantaxes:
- Compra de pases Navigo Month o Navigo Week para cargar en tu teléfono,
- Guardar tu método de pago,
- Envío de recibos nominativos de compras,
- Viaje de compra simplificado con dirección de correo electrónico pre-rellenada,
- Consulta tus últimas compras,
- Gestionar tus preferencias en la app,
- Acceso al servicio de atención al cliente si es necesario.
La creación de una cuenta en Île-de-France Mobilités Connect solo requiere la siguiente información:
- Dirección de correo electrónico,
- Contraseña,
- Nombre
- Nombre.
Si quieres comprar un pase Navigo Month o Navigo Week para cargar en tu teléfono, también tendrás que introducir tu fecha de nacimiento y tu foto. De hecho, en caso de una auditoría de estos paquetes, el agente puede pedirte que presentes esta información.