Tengo una solicitud de servicio postventa para un ticket cargada en mi pase Navigo junto con mi móvil
Puedes resolver un problema cargando el ticket en tu pase Navigo directamente desde la aplicación móvil en la sección Contactos o Atención al Cliente / No puedo cargar mi pase Navigo con el móvil.
También puedes pedir prueba de compra para un billete cargado en tu pase Navigo con el móvil.
Para otros casos de servicio postventa relacionados con un billete o pase comprado desde tu teléfono y cargado en tu pase Navigo (cambio de pase, pérdida/robo, tarjeta defectuosa), contacta con los puntos de venta habituales: mostradores, mostradores y agencias.