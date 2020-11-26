PREGUNTAS FRECUENTES: Suspensión y terminaciónForfait Navigo Annuel ¿Cómo suspendo mi pase anual Navigo?¿Por cuánto tiempo puedo suspender mi pase anual de Navigo?Me cobraron a pesar de la suspensión de mi suscripción, ¿es esto normal?¿Me beneficiaré del 12º mes no debitado si suspendo mi pase anual de Navigo?¿Cómo puedo hacer un cambio de mi pase anual de Navigo?¿Cómo cancelo mi pase anual Navigo?Navigo Liberté + Cómo suspender mi Navigo Liberté + contrato¿Cómo reactivo mi contrato Liberté +?¿Cómo cancelo mi Navigo Liberté + contrato en el pase?Améthyste et imagine R¿Puedo pausar mi paquete de Amatista?¿Cómo cancelo mi plan de Amethyst?¿Puedo pausar mi plan de Imagine R?¿Cómo cancelo mi plan Imagine R?