¿Qué teléfonos me permiten comprar un billete de abordaje por SMS para viajar en autobús?

Actualizado en 02 agosto 2021

El billete de abordaje por SMS está disponible con los operadores Bouygues, Orange, SFR y Free (excluyendo los paquetes bloqueados).

Por favor, ten en cuenta:

No está disponible un ticket SMS para los clientes:

  • operadores de redes virtuales móviles (Bell, La Poste Mobile, CIC Mobile, Auchan Telecom, NRJ Mobile, Crédit Mutuel Mobile, etc.);
  • la mayoría de los planes de negocio (consulta con tu empleador);
  • operadores extranjeros.