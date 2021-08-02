¿Qué teléfonos me permiten comprar un billete de abordaje por SMS para viajar en autobús?
El billete de abordaje por SMS está disponible con los operadores Bouygues, Orange, SFR y Free (excluyendo los paquetes bloqueados).
Por favor, ten en cuenta:
No está disponible un ticket SMS para los clientes:
- operadores de redes virtuales móviles (Bell, La Poste Mobile, CIC Mobile, Auchan Telecom, NRJ Mobile, Crédit Mutuel Mobile, etc.);
- la mayoría de los planes de negocio (consulta con tu empleador);
- operadores extranjeros.