Por favor, ten en cuenta: en algunos teléfonos, se requiere un paso obligatorio de instalación de la aplicación My Navigo Tickets o Contactless Ticket para usar el servicio.

Puedes elegir entre varios billetes de transporte: libreto de entradas y t+, billetes para el aeropuerto y entradas para eventos (París 2024).

Por favor, ten en cuenta:

No es posible almacenar billetes de Origin-Destination en tu teléfono

El servicio está disponible en teléfonos con Android 8 o versiones posteriores.

Es posible pagar con tarjeta de crédito o Samsung Pay

Usa tus entradas almacenadas en tu móvil

Para validar tu ticket, no necesitas abrir la app, desbloquear la pantalla ni siquiera comprobar la batería. Solo tienes que acercar tu teléfono Android al validador para validarlo.

En iOS:

Compra y encuentra estas entradas

Para comprar un billete de transporte a través de la aplicación de Transporte Público de París 2024 para mi iPhone o Apple Watch: