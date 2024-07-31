¿Cómo compro y encuentro mis entradas en el móvil y las uso en las terminales?
Puedes comprar y guardar billetes en tu móvil para usarlo y ir a las terminales de la estación, la estación o cuando subas al autobús. Para ello, puedes seguir estos pasos según tu teléfono:
En Android:
Compra y encuentra estas entradas:
Para comprar un billete de transporte a través de la aplicación de Transporte Público de París 2024:
- Abre la app y ve a la pestaña "Comprar".
- Selecciona la opción "En mi móvil" para guardar tus entradas directamente en tu smartphone y validarlas con ella.
- Elige el billete deseado
- Configura las opciones necesarias como fechas, zonas y cantidad.
- Luego valida tu elección y procede al pago.
- Los tickets se almacenarán en tu teléfono, podrás comprobar el número de tickets restantes dentro de la aplicación IDFM
Por favor, ten en cuenta: en algunos teléfonos, se requiere un paso obligatorio de instalación de la aplicación My Navigo Tickets o Contactless Ticket para usar el servicio.
Puedes elegir entre varios billetes de transporte: libreto de entradas y t+, billetes para el aeropuerto y entradas para eventos (París 2024).
Por favor, ten en cuenta:
- No es posible almacenar billetes de Origin-Destination en tu teléfono
- El servicio está disponible en teléfonos con Android 8 o versiones posteriores.
- Es posible pagar con tarjeta de crédito o Samsung Pay
Usa tus entradas almacenadas en tu móvil
Para validar tu ticket, no necesitas abrir la app, desbloquear la pantalla ni siquiera comprobar la batería. Solo tienes que acercar tu teléfono Android al validador para validarlo.
En iOS:
Compra y encuentra estas entradas
Para comprar un billete de transporte a través de la aplicación de Transporte Público de París 2024 para mi iPhone o Apple Watch:
- Abre la app y ve a la pestaña "Comprar".
- Selecciona la opción "En mi iPhone" o "En mi Apple Watch" para guardar tus entradas directamente en tu smartphone y validarlas con ella.
- Elige el billete deseado
- Configura las opciones necesarias como fechas, zonas y cantidad.
- Añádelo a la app Apple Wallet (solo cuando uses el servicio por primera vez)
- Luego valida tu elección y procede al pago.
- Los tickets se almacenarán en tu teléfono, podrás comprobar el número de tickets restantes dentro de la aplicación IDFM
- Para comprar un billete a través de la app "Apple Cards":
- Abre la app Apple Wallet
- Haz clic en la sección de Tarjeta de Transporte
- Seleccionar Navigo
- Elige tu billete
- Paga directamente con Apple Pay
- Puedes viajar.
Ten en cuenta que es posible añadir tantas tarjetas como quieras dentro de la aplicación "Tarjetas", lo que te permite guardar tarjetas de transporte de varias personas en el mismo teléfono (cada persona que viaje contigo debe tener una tarjeta dedicada).
Puedes elegir entre varios billetes de transporte: libreto de entradas y t+, billetes para el aeropuerto y entradas para eventos (París 2024).
En la app Apple Wallet puedes encontrar lo siguiente: el libro de billetes t+ (tarifa completa y reducida) y el billete sencillo t+, el billete de aeropuerto y el pase París 2024.
Por favor, ten en cuenta:
- No es posible almacenar billetes de Origin-Destination en tu teléfono
- El servicio está disponible en teléfonos con iOS 17.5 o posterior
- Es posible pagar con tarjeta de crédito o Apple Pay
Usa tus entradas almacenadas en tu móvil
Para validar tu ticket, no necesitas abrir la app, desbloquear la pantalla ni siquiera comprobar la batería. Simplemente mantén tu iPhone o Apple Watch cerca del validador para validarlo.