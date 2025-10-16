Sí, un pase específico de París 2024 está a la venta durante el periodo de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024.

Te permite viajar a cualquier parte de Île-de-France, incluyendo los aeropuertos París - Charles de Gaulle y París Orly (autobuses, metro, lanzaderas RER). Y esto, ilimitado durante un periodo que va desde 1 día hasta 7 días consecutivos, dependiendo de la duración elegida. El periodo de validez del Pase comenzará en la primera validación de la red Île-de-France Mobilités, hasta las 23:59 horas del último día de validez del billete.

Es posible comprar estos pases:

Desde la app de Transporte Público de París 2024 (billetes que puedes usar en tu smartphone o recargar tu pase Navigo Easy) o pidiéndolos con antelación en la web de Passe Paris 2024 con entrega a domicilio (en este canal, las ventas terminan el 07/08). Ten en cuenta que la entrega puede tardar hasta 30 días).

En las máquinas expendedoras de billetes y las taquillas presentes en el resort (compra y recarga de tu pase Navigo Easy).

De tu agencia de viajes, oficina de turismo o minorista habitual (estas entidades pueden aplicar cargos adicionales).

El Pase París 2024 está disponible a los siguientes precios:

1 día: 16€

2 días: 30€

3 días: 42€

4 días: 52€

5 días: 60€

7 días: 70€

El pase puede adquirirse hasta el 8 de septiembre de 2024 inclusive.

Ten en cuenta que el pase París 2024 se valida como prioridad, antes de que se carguen los billetes t+ en Navigo Easy o en tu teléfono.

Un billete comprado en una versión desmaterializada no es transferible a un soporte físico; un billete comprado en un dispositivo Navigo Easy es, en el mismo caso, no desmaterializable (es imposible usar este billete directamente desde el smartphone).

Se requiere un apoyo por viajero (un pase Navigo Easy o un teléfono por persona). No hay tarifa reducida para este billete.

Descubre los términos y condiciones generales de venta del Paris Pass 2024