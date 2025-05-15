¿Existe una tarifa de grupo para los billetes de transporte durante los Juegos Olímpicos de París 2024?

Actualizado en 15 mayo 2025

No existe una tarifa de grupos para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024. Sin embargo, es posible comprar hasta 200 Paris 2024 Passes cargados en dispositivos Navigo Easy en el sitio de venta de Paris 2024 Passes a particulares con entrega a domicilio en un plazo de 30 días desde la fecha de validación de la compra (en este canal, las ventas finalizan el 07/08).

Si tienes hijos, anticipa tus compras con el Navigo Easy pass para evitar colas.

Cada uno tiene su propio pase : un Navigo Easy o un smartphone que varias personas no pueden usar simultáneamente. Si viajas con varias personas, asegúrate de que cada una valide con su pase o smartphone personal, de lo contrario serán multados en caso de un cheque.

Para organizaciones, agencias de viajes, empresas o asociaciones que necesiten comprar billetes de transporte (Passe Paris 2024, navigo Jour, OrlyBus, RoissyBus, billetes t+ individualmente o en folleto, a precio completo o a precio reducido) en Navigo Easy, también está disponible una web de cuentas clave . Este canal de venta no está accesible para particulares.