No existe una tarifa de grupos para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024. Sin embargo, es posible comprar hasta 200 Paris 2024 Passes cargados en dispositivos Navigo Easy en el sitio de venta de Paris 2024 Passes a particulares con entrega a domicilio en un plazo de 30 días desde la fecha de validación de la compra (en este canal, las ventas finalizan el 07/08).

Si tienes hijos, anticipa tus compras con el Navigo Easy pass para evitar colas.

Cada uno tiene su propio pase : un Navigo Easy o un smartphone que varias personas no pueden usar simultáneamente. Si viajas con varias personas, asegúrate de que cada una valide con su pase o smartphone personal, de lo contrario serán multados en caso de un cheque.

Para organizaciones, agencias de viajes, empresas o asociaciones que necesiten comprar billetes de transporte (Passe Paris 2024, navigo Jour, OrlyBus, RoissyBus, billetes t+ individualmente o en folleto, a precio completo o a precio reducido) en Navigo Easy, también está disponible una web de cuentas clave . Este canal de venta no está accesible para particulares.