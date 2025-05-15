No hay tarifa reducida de transporte para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos 2024 (Pase París 2024).

Es posible consultar la lista de beneficiarios de tarifas reducidas y los documentos que se deben proporcionar para los billetes de transporte de Île-de-France Mobilités.

Consulte la lista de beneficiarios

TENGA EN CUENTA: durante el periodo de los Juegos de París 2024, los precios de las tarifas reducidas para t+ y entradas de origen/destino serán específicos.